Slušaj vest

Šavi Babika i Felisio Milson, fudbaleri Crvene zvezde nastupiće  na ovogodišnjem Afričkom kupu nacija (21. decembar - 18. januar), predstavljajući svoje reprezentacije Gabona i Angole.

Šavi Babika u dresu Crvene zvezde Foto: Fk Crvena Zvezda, Dragan Tesic

Babika se našao na konačnom spisku Gabona, zajedno sa Gelorom Kangom, jednim od najboljih stranaca u istoriji crveno-belih, dok će Milson braniti boje Angole.

Babika je zbog frakture fibule bio van stroja od septembra, a tek juče se vratio u tim i odigrao 13 minuta u porazu Zvezde od Vojvodine na stadionu Rajko Mitić. Ipak, povratak u formu omogućio mu je da bude među 28 izabranih fudbalera Gabona za turnir u Maroku.

Felisio Milson je u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem odigrao više od 1.000 minuta za Zvezdu u svim takmičenjima, postigao jedan gol i namestio pet pogodaka u Superligi Srbije, te se očekuje da bude jedan od ključnih igrača Angole na Afričkom kupu nacija.

Obojica igrača će verovatno putovati sa ekipom u Grac na gostovanje Šturmu u šestom kolu Lige konferencija, a očekuje se da budu u konkurenciji i za meč protiv TSC-a u Bačkoj Topoli, pretposlednji u jesenjem delu sezone. Međutim, neće biti dostupni treneru Vladanu Milojeviću za duel sa Mladosti iz Lučana 20. decembra, nakon kojeg sledi pauza do kraja januara.

Izlazak fudbalera Crvene zvezde i koreografija Izvor: MONDO/Dušan Ninković