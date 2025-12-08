Ipak, viđene su scene koje nikako ne treba da se dešavaju, naročito ne u mlađim kategorijama!

Prvo su na centru viđene manje čarke, da bi u 83. minutu nastao haos kada su klinci krenuli da hvataju jedni druge za vrat, a Andrej Živković, fudbaler Zvezde, bio je glavni glumac ovog skandala kada je odlučio da šamara i udara rivala glavom u glavu.