U 17. kolu Kadetske lige Srbije odigrana je izuzetno borbena i dinamična utakmica u kojoj je Teleoptik gostovao Crvenoj zvezdi.

Ipak, viđene su scene koje nikako ne treba da se dešavaju, naročito ne u mlađim kategorijama!

Prvo su na centru viđene manje čarke, da bi u 83. minutu nastao haos kada su klinci krenuli da hvataju jedni druge za vrat, a Andrej Živković, fudbaler Zvezde, bio je glavni glumac ovog skandala kada je odlučio da šamara i udara rivala glavom u glavu.

Pogledajte haos u ponuđenom video snimku koji je počeo u 83. minutu utakmice.

