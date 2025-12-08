Opšta tuča na utakmici omladinica Crvene zvezde i Teleoptika.
sramota
POTPUNI HAOS! Tuča na utakmici Crvene zvezde, jedan fudbaler udaran u glavu - jeziv incident! (VIDEO)
U 17. kolu Kadetske lige Srbije odigrana je izuzetno borbena i dinamična utakmica u kojoj je Teleoptik gostovao Crvenoj zvezdi.
Ipak, viđene su scene koje nikako ne treba da se dešavaju, naročito ne u mlađim kategorijama!
Prvo su na centru viđene manje čarke, da bi u 83. minutu nastao haos kada su klinci krenuli da hvataju jedni druge za vrat, a Andrej Živković, fudbaler Zvezde, bio je glavni glumac ovog skandala kada je odlučio da šamara i udara rivala glavom u glavu.
Pogledajte haos u ponuđenom video snimku koji je počeo u 83. minutu utakmice.
