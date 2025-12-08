Slušaj vest

Šturm je u poslednjih sedam prvenstvenih utakmica zabeležio samo dve pobede, uz čak četiri poraza, što je za tim sa šampionskim ambicijama alarmantno.

Novi problem dogodio se prošle nedelje kad je stub odbrane Dimitri Lavel teško povredio ligamente kolena, čime je trener Jirgen Zaumel ostao bez jednog od najvažnijih igrača u defanzivi.

Nedugo zatim usledio je bolan domaći poraz od Tirola (3:1), koji je otvorio krizu neslućenih razmera i doveo u pitanje Zaumelovu poziciju

Austrijski mediji danima su spekulisali da je Zaumel izgubio podršku svlačionice i da će protiv GAK-a ekipu voditi neko drugi. Ipak, sportski direktor Mihael Parensen ga je zadržao na klupi.

"Naravno da stojimo iza našeg trenera… Potpuna je glupost da igrači nisu uz njega", poručio je Parensen uoči derbija.

Šturm je slavio u derbiju, ali to ništa nije promenilo.

Odmah nakon pobede nad GAK-om, trener Šturma izneo je javno nezadovoljstvo stanjem u klubu, praktično ukazujući na Parensena kao glavnog krivca za pogrešno sklopljen tim i loš "balans" u svlačionici.

"Mnoge stvari u ovom klubu nisu dobre… Samo želim da ekipa i klub duvaju u ista jedra, a trenutno nemam osećaj da je tako", rekao je Zaumel, najavivši hitan sastanak sa predsednikom Jaukom.

Potom je dodatno produbio sukob.

"Bilo je lako predvidivo da ćemo ući u krizu sa ovakvim kadrom. Nemoguće je istovremeno igrati na tri fronta i razvijati igrače".

Austrijski mediji tvrde da su odnosi Zaumela i Parensena "nepopravljivi" i da njihova saradnja praktično više nije moguća.

Šturm protiv Crvene zvezde mora da ide na pobedu kako bi ostao u trci za evropsko proleće, budući da ima samo četiri boda. Crveno-bele, s druge strane, i remi može značajno da približi nokaut fazi.

Pošto je i Zvezda u krizi ovo bi mogla da joj bude prava prilika za preokret sezone.

Situacija u Gracu je možda još ozbiljnija: poljuljana forma, povrede, nezadovoljna svlačionica i otvoreni sukob na relaciji trener–sportski direktor čine da austrijski šampion veliki evropski meč dočekuje u pravom haosu.