Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole pobedili su  u Subotici domaći Spartak 2:1, u utakmici 18. kola Super lige.

Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport

Spartak je poveo u 28. minutu golom Linkolna, a izjednačio je Saša Jovanović iz jedanaesterca u 60. minutu.

Pobedu ekipi iz Bačke Topole obezbedio je Stefan Jovanović u 79. minutu.

TSC je prekinuo niz od sedam utakmica bez pobede u prvenstvu i posle pete pobede zauzima 11. mesto na tabeli sa 20 bodova.

Spartak je pretrpeo 10. poraz i ima 14 bodova na pretposlednjem 15. mestu na tabeli.

U sledećem kolu TSC će dočekati Crvenu zvezdu, a Spartak će igrati u Lučanima protiv Mladosti.

Ranije danas Radnik i Mladost odigrali su u Surdulici 0:0, a Čukarički je u Nišu pobedio Radnički 2:1.

