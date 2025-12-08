Slušaj vest

Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole pobedili su u Subotici domaći Spartak 2:1, u utakmici 18. kola Super lige.

Spartak je poveo u 28. minutu golom Linkolna, a izjednačio je Saša Jovanović iz jedanaesterca u 60. minutu.

Pobedu ekipi iz Bačke Topole obezbedio je Stefan Jovanović u 79. minutu.

TSC je prekinuo niz od sedam utakmica bez pobede u prvenstvu i posle pete pobede zauzima 11. mesto na tabeli sa 20 bodova.

Spartak je pretrpeo 10. poraz i ima 14 bodova na pretposlednjem 15. mestu na tabeli.

U sledećem kolu TSC će dočekati Crvenu zvezdu, a Spartak će igrati u Lučanima protiv Mladosti.

Ranije danas Radnik i Mladost odigrali su u Surdulici 0:0, a Čukarički je u Nišu pobedio Radnički 2:1.