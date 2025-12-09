Iako su imali dva gola zaostatka fudbaleri Milana su stigli do pobede i prvog mesta na tabeli.
SERIJA A
NESTVARAN PREOKRET VELIKANA ZA PRVO MESTO! Milan imao dva gola zaostatka, a onda je počeo šou (VIDEO)
Rosoneri su u 14. kolu Serije A gostovali Torinu, a ta utakmica je završena rezultatom 3:2.
Domaćin je imao dva gola prednosti pošto je stigao do golova u 10. i 17. minutu preko Nikole Vlašića i Duvana Zapata.
Milan se vratio u igru sjajnim golom Adrijena Rabioa u 24. minutu, a u drugom poluvremenu je stigao do izjednačenja i preokreta pošto je Kristijan Pulišić bio strelac u 67. i 77. minutu, nakon što je u 66. minutu ušao u igru.
Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović je odigrao celu utakmicu u dresu Milana koji je sada prvi na tabeli sa 31 bodom.
Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice Torino - Milan:
