Rosoneri su u 14. kolu Serije A gostovali Torinu, a ta utakmica je završena rezultatom 3:2.

Domaćin je imao dva gola prednosti pošto je stigao do golova u 10. i 17. minutu preko Nikole Vlašića i Duvana Zapata.

Milan se vratio u igru sjajnim golom Adrijena Rabioa u 24. minutu, a u drugom poluvremenu je stigao do izjednačenja i preokreta pošto je Kristijan Pulišić bio strelac u 67. i 77. minutu, nakon što je u 66. minutu ušao u igru.

Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović je odigrao celu utakmicu u dresu Milana koji je sada prvi na tabeli sa 31 bodom.

