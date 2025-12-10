Slušaj vest

Fudbaler Reala Kilijan Mbape neizvestan je za utakmicu šestog kola Lige šampiona protiv Mančester sitija, pošto je zbog povrede propustio trening pred okršaj sa engleskim timom.

Mbape ima problema sa mišićem leve noge, a španski mediji navode da će stručni štab Reala danas popodne doneti konačnu odluku da li će francuski fudbaler igrati u narednom meču Lige šampiona.

"Mbape je pod znakom pitanja za Mančester siti. I ako bude igrao, imao bi veoma ograničenu ulogu", izjavio je za špansku Marku izvor blizak madridskom klubu.

Današnji trening Reala propustio je i Eduardo Kamavinga, koji ima problema sa povredom skočnog zgloba.

Trener Reala Ćabi Alonso ima problema sa povredama igrača, pošto su van terena i Dani Karvahal, Trent Aleksander-Arnold, Din Huijsen, Eder Militao, David Alaba i Ferlan Mendi.

Utakmica između Reala i Mančester sitija biće odigrana u sredu od 21 čas u Madridu.

Kurir sport