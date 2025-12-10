Slušaj vest

Bivši nemački fudbalski reprezentativac Lukas Podolski i dalje igra fudbal u 40. godini, a postao je i suvlasnik poljskog prvoligaša Gornjik Žabže, kluba čiji dres nosi.

"Lepo bi bilo da je ovo početak nečeg velikog za klub i naše navijače. Privatizacija je u toku i borba se nastavlja", rekao je Podolski, prenela je danas agencija Hina.

Podolski je kupio nešto više od osam odsto akcija kluba, što ga čini drugim najvećim akcionarom.

Lukas Podolski je rođen u Glivicama u Poljskoj, ali se kao dečak preselio u Nemačku gde je izgradio svoju fudbalsku karijeru.

Igrao je za Keln i Bajern, zatim za Arsenal, Inter, Galatasaraj, Visel Kobe i Antalijaspor. Od 2021. godine član je kluba Gornjik Žabže za koji je odigrao 118 ligaških utakmica i postigao 23 gola.

Za reprezentaciju Nemačke je tokom karijere odigrao 130 utakmica i postigao 49 golova.

Kurir sport/Beta

