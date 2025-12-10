Slušaj vest

Fudbaler Vojvodine Kolins Sičendže rekao je danas, posle pobede njegove ekipe nad Crvenom zvezdom, da je najvažnije da saigrači i on ostanu skromni i da nastave da rade.

Vojvodina je u poslednjem kolu Super lige Srbije slavila protiv Zvezde u Beogradu sa 1:0, a Sičendže je u pojedinim medijima proglašen najboljim igračem utakmice.

"Naravno da se osećam lepo, ali za mene je ovo samo motiv da nastavim da radim još jače za tim. Najvažnije je da ostanemo skromni i da nastavimo da radimo", rekao je Sičendže za klupski sajt.

"Ovo je dobar rezultat za ekipu, to je ono što najviše znači. Uvek nam je tim ispred ličnog učinka i tako će uvek biti u ovoj ekipi", dodao je on.

Bila je to druga pobeda Vojvodine protiv Crvene zvezde u samo 38 dana.

"Verovali smo u svoj kvalitet, radili smo i borili se kao tim. Zbog toga smo i osvojili bodove koje smo želeli. Imamo kvalitet i to pokazujemo. Znamo da kada smo na svom maksimumu i kada ispunimo plan iz svlačionice, sigurno dolazi i pozitivan rezultat na terenu", rekao je Sičendže.

Vojvodina će u narednom kolu Super lige Srbije dočekati OFK Beograd.

"Sada smo u dobrom momentu i vreme je da to iskoristimo. Samopouzdanje je visoko i sve izgleda pozitivno", rekao je kenijski štoper.

Upitan gde vidi Vojvodinu na kraju sezone, on je rekao da je cilj da klub ostane u top tri i da pokuša da dođe do druge ili čak prve pozicije.

"Verujemo u to i radimo svakodnevno da bismo ostvarili naše ciljeve. Naravno, želja nam je da u Kupu odemo korak dalje nego prošle sezone i osvojimo pehar", rekao je Sičendže.

Vojvodina je danas saopštila i da će ulaz za predsetojeći meč protiv OFK Beograda, koji je na programu u subotu od 16.30, biti besplatan.

Kurir sport/Beta