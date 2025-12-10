Slušaj vest

Fudbalski klub Vojvodina saopštio je  da će ulaz na predstojeću utakmicu 19. kola Superlige Srbije protiv OFK Beograda biti besplatan.

Meč između Vojvodine i OFK Beograda biće odigran u subotu, 13. decembra od 16.30 časova na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu.

"Vojvodinaši, ovo je lepa prilika da u velikom stilu i završimo ovu istorijsku jesen, da podržimo naš stručni štab na čelu sa Miroslavom Tanjgom i naše igrače i da budemo njihov 12. igrač u pohodu ka novoj pobedi u nastavku borbe za vrh Superlige Srbije. Takođe, utakmica će imati i humanitarni karakter pošto će na zapadnoj tribini biti postavljene kutije za novčanu pomoć devojčicama Petri i Veri Vojnović, koje boluju od specifičnog poremećaja razvoja pokretljivosti. Mi smo jedno, to je naša snaga, vidimo se u subotu od 16.30", navodi se na zvaničnom sajtu Vojvodine.

Fudbaleri Vojvodine se nalaze na trećem mestu na tabeli SLS sa 36 bodova.

Kurir sport

Ne propustiteFudbalNASTAVLJA SE DRAMA PARTIZANA! Najbolji strelac crno-belih obavestio Štutgart šta je njegova jedina želja, sada su crno-beli na potezu!
Jovan Milošević
FudbalZavršio iza rešetaka: Ovo je Ajvan Toni, reprezentativac Engleske koji je uhapšen zbog sukoba u baru (GALERIJA)
Ajvan Toni
FudbalMože li da pomogne Zvezdi protiv Šturma?! Marko Arnautović ide u Austriju, pogledajte neke od njegovih fotki u crveno-belom dresu (GALERIJA)
ZVEZDA-STEAUA_79.JPG
FudbalNESTVARAN PREOKRET VELIKANA ZA PRVO MESTO! Milan imao dva gola zaostatka, a onda je počeo šou (VIDEO)

Damjan Đokanović makazice na OFK Vršac - Vojvodina 1:2 Izvor: TV Arena Sport/Printscreen