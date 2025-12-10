"Vojvodinaši, ovo je lepa prilika da u velikom stilu i završimo ovu istorijsku jesen, da podržimo naš stručni štab na čelu sa Miroslavom Tanjgom i naše igrače i da budemo njihov 12. igrač u pohodu ka novoj pobedi u nastavku borbe za vrh Superlige Srbije. Takođe, utakmica će imati i humanitarni karakter pošto će na zapadnoj tribini biti postavljene kutije za novčanu pomoć devojčicama Petri i Veri Vojnović, koje boluju od specifičnog poremećaja razvoja pokretljivosti. Mi smo jedno, to je naša snaga, vidimo se u subotu od 16.30", navodi se na zvaničnom sajtu Vojvodine.