SJAJNA VEST ZA NAVIJAČE VOJVODINE: Besplatan ulaz na meč protiv OFK Beograda
Fudbalski klub Vojvodina saopštio je da će ulaz na predstojeću utakmicu 19. kola Superlige Srbije protiv OFK Beograda biti besplatan.
Meč između Vojvodine i OFK Beograda biće odigran u subotu, 13. decembra od 16.30 časova na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu.
"Vojvodinaši, ovo je lepa prilika da u velikom stilu i završimo ovu istorijsku jesen, da podržimo naš stručni štab na čelu sa Miroslavom Tanjgom i naše igrače i da budemo njihov 12. igrač u pohodu ka novoj pobedi u nastavku borbe za vrh Superlige Srbije. Takođe, utakmica će imati i humanitarni karakter pošto će na zapadnoj tribini biti postavljene kutije za novčanu pomoć devojčicama Petri i Veri Vojnović, koje boluju od specifičnog poremećaja razvoja pokretljivosti. Mi smo jedno, to je naša snaga, vidimo se u subotu od 16.30", navodi se na zvaničnom sajtu Vojvodine.
Fudbaleri Vojvodine se nalaze na trećem mestu na tabeli SLS sa 36 bodova.
Kurir sport