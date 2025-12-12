Slušaj vest

Fudbalerka Liverpula i reprezentacije Austrije Mari Hebinger (24) prijavila je muškarca koji joj je mesecima slao neprimerene i seksualne poruke putem interneta.

Britanska policija privela je izvesnog Mangala Dalala (42) koji živi u Londonu i suočila ga sa optužbama za uznemiravanje, presuda se očekuje u januaru 2026. godine.

Prema navodima tužilaštva Dalal je slao poruke Hebingerovoj putem Instagrama u periodu od 27. januara i 16. februara ove godine. Poruke su često puta bile seksualno eksplicitne, a u njima je muškarac ostavljao svoj broj telefona i adresu, pozivajući fudbalerku da ga poseti. Takođe je najavljivao da će dolaziti na utakmice kako bi je gledao.

Austrijanka je posle toga ceo slučaj prijavila ljudima iz klub, a uprava Liverpula obavestilaje policiju. Mangal Dalal pojavio se na utakmici između Liverpula i Mančester sitija, posle koje je čekao Hebingerovu, da bi potom bio priveden.

Tokom ispitivanja Dalal je sve priznao, ali je tvrdio da je u to vreme bio psihički bolestan. Prošlog četvrtka, 4. decembra, izjasnio se krivim na Prekršajnom sudu u Liverpulu. Viša tužiteljka Sara Mekajnerni izjavila je da je Dalal tretirao Hebingerovu "kao objekt" koji je mogao da koristi za "izražavanje svojih fantazija". Njegove postupke nazvala je "potpuno neprimerenim", a ponašanje "kriminalnim".

Mari Hebinger prešla je leto 2023. iz Ciriha u Liverpul i za engleski klub upisala 59 utamica. Trenutno je povređena, pošto je u oktobru zadobila tešku prednjeg ukrštenog ligamenta i sada se posle operacije nalazi na rehabilitaciji.

