Slušaj vest

Šturm će u Gracu, u četvrtak, od 18.45 časova ugostiti Crvenu zvezdu u utakmici 6. kola Lige Evrope.

Austrijanac hrvatskog porekla Leon Grgić (19) neće moći da pomogne svom timu pošto je doživeo tešku povredu na utakmici austrijskog prvenstva protiv Gracera.

Grgić je u 63. minutu morao da napusti teren zbog teške povrede, a nakon meča u kojem je Šturm pobedio rezultatom 2:1, stigla je informacija da je Hrvat pokirao ukršteni ligament.

Leon Grgić
Foto: Franz Wolfgang Rainer / Alamy / Profimedia

Pred njim je sada operacija, a za njega je sezona završena.

- Leonova povreda nas je sve pogodila. Uprkos njegovim godinama, on je važan deo našeg tima. Za mladog igrača ovakav peh je posebno bolan. Svi smo uz njega, daćemo mu sve vreme koje mu je potrebno i uvereni smo da će se vratiti još jači - rekao je sportski direktor Šturma.

Crvena zvezda je u prethodnom kolu pobedila ekipu FCSB i sada je na 22. mestu sa sedam bodova. Šturm je 28. sa četiri boda.

FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport

Ne propustiteFudbal"LUKA, DOŠLI SMO IZ SRBIJE..." Modriću se obratili srpski navijači, snimak njegove reakcije obišao region: Hrvat se okrenuo, prišao im, a onda... (VIDEO)
Luka Modrić u Milanu
Fudbal"ALO, BRE, MANCE JE MOJ DRUG. NEMA TRENINGA!" Fudbaler Zvezde se posvađao sa trenerom kada je poginuo je legendarni Partizanovac! Samo je napustio Marakanu
screenshot-9.jpg
FudbalSAVIĆEVIĆ OTKRIO ISTINU O PIKSIJU! Jedna rečenica je mogla da promeni njegovu sudbinu, Dejo sve priznao, pa pomenuo Stojkovića i kobnu operaciju
srbijasvajcarska96709.jpg
FudbalNASTAVLJA SE DRAMA PARTIZANA! Najbolji strelac otkrio svoju jedinu želju, sada su crno-beli na potezu!
Jovan Milošević

Bonus video:

Bruno Duarte gol protiv Steaue Izvor: Arena sport 1 Premium