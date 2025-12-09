Slušaj vest

Šturm će u Gracu, u četvrtak, od 18.45 časova ugostiti Crvenu zvezdu u utakmici 6. kola Lige Evrope.

Austrijanac hrvatskog porekla Leon Grgić (19) neće moći da pomogne svom timu pošto je doživeo tešku povredu na utakmici austrijskog prvenstva protiv Gracera.

Grgić je u 63. minutu morao da napusti teren zbog teške povrede, a nakon meča u kojem je Šturm pobedio rezultatom 2:1, stigla je informacija da je Hrvat pokirao ukršteni ligament.

Foto: Franz Wolfgang Rainer / Alamy / Profimedia

Pred njim je sada operacija, a za njega je sezona završena.

- Leonova povreda nas je sve pogodila. Uprkos njegovim godinama, on je važan deo našeg tima. Za mladog igrača ovakav peh je posebno bolan. Svi smo uz njega, daćemo mu sve vreme koje mu je potrebno i uvereni smo da će se vratiti još jači - rekao je sportski direktor Šturma.

Crvena zvezda je u prethodnom kolu pobedila ekipu FCSB i sada je na 22. mestu sa sedam bodova. Šturm je 28. sa četiri boda.

1/23 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport

Bonus video: