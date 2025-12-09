Slušaj vest

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je danas da je predstojeća utakmica protiv Reala u Madridu u Ligi šampiona prilika za njegovu ekipu da se dokaže."Sve utakmice u nokaut fazi protiv Reala su bile tesne, dobre utakmice. Imamo važne igrače u ekipi prvi put na (Santjago) Bernabeu. Pomalo smo u tranziciji. Najveći igrači koji su decenijama ostavili nasleđe - Kevin de Brujne, (Kajl) Voker, (Ilkaj) Gundogan, (Džon) Stons, nisu ovde. Mnogi su novi, moraju to da iskuse", rekao je Gvardiola, preneo je Skaj.

"Ukoliko želite da prođete u kasnije faze takmičenja u Evropi, morate da doživite ta iskustva da biste znali za sledeći put, oni su to uradili i to mogu ponovo da urade i da se takmiče protiv dobrih ekipa. Ovo je dobro mesto da se dokažete kao tim", naveo je Gvardiola.

Gvardiola je rekao da je najteže predvoditi klubove poput Real Madrida i Barselone. Trener Reala Ćabi Alonso je pod pritiskom uoči utakmice u sredu, pošto brojni mediji spekulišu da će dobiti otkaz ako ekipa ne pobedi Siti.

Gvardiola je predvodio Bajern Minhen kada je Alonso igrao za taj nemački tim.

"Naravno da saosećam pošto smo bili zajedno godinu i po, dve godine. Bilo je neverovatno iskustvo raditi sa njim, ne samo kao trener, delili smo mnogo stvari, porodica. Barselona i Real Madrid su najteži klubovi za trenerski posao zbog pritiska i okruženja", rekao je Gvardiola.

"Da sam ja bio tamo prošle sezone, bio bih otpušten šest meseci pre kraja sezone. To je teško mesto za rad, ali on to zna, bio je tamo. Zna realnost, to je pitanje pobeda u utakmicama", dodao je nekadašnji trener Barselone.

On je rekao da zna da je Alonso imao problema sa povredama igrača i da ima sve što je potrebno za trenera Reala.

"Svuda morate da pobedite inače imate problem. U Engleskoj ne vidite nijednog novinara (koji zna šta se dešava) u svlačionicama, uvek ostaje tamo. U Španiji, po mom iskustvu, svi sve znaju", naveo je Gvardiola.

Uoči utakmice Siti ima 10 bodova, a Real 12.