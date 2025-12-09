Kapitenske reči Aleksandra Dragovića.
bravo
VELIKE REČI ALEKSANDRA DRAGOVIĆA: Pozvao Delije da podrže tim u napadu na trijumf u Gracu!
Slušaj vest
Bivši kapiten Crvene zvezdeAleksandar Dragović imao je posebnu poruku za navijače Zvezde pred utakmicu u Ligi Evrope protiv Šturma iz Graca, koju će izabranici Vladana Milojevića odigrati u četvrtak od18.45.
Aleksandar Dragović Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Nenad Kostić
Vidi galeriju
- Delije, budite uz ekipu kao što ste uvek i bili, pravi dvanaesti igrač. Nadam se da ćemo se na kraju sezone ponovo radovati duploj kruni - poručio je Dragović.
Govorio je nekadašnji defanzivac Zvezde i o očekivanjima od predstojećeg duela.
- U četvrtak protiv Šturma iz Graca očekujem pobedu, naravno. Neće biti lako, Šturm igra visoki presing. Hvala Bogu, vratio se Marko u ekipu, kako se piše, nadam se da će biti sve kako treba i da će Zvezda pobediti i uzeti tri boda - podvukao je Aleksandar Dragović.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši