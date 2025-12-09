Slušaj vest

Bivši kapiten Crvene zvezdeAleksandar Dragović imao je posebnu poruku za navijače Zvezde pred utakmicu u Ligi Evrope protiv Šturma iz Graca, koju će izabranici Vladana Milojevića odigrati u četvrtak od18.45.

Aleksandar Dragović Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Nenad Kostić

- Delije, budite uz ekipu kao što ste uvek i bili, pravi dvanaesti igrač. Nadam se da ćemo se na kraju sezone ponovo radovati duploj kruni - poručio je Dragović.

Govorio je nekadašnji defanzivac Zvezde i o očekivanjima od predstojećeg duela.

- U četvrtak protiv Šturma iz Graca očekujem pobedu, naravno. Neće biti lako, Šturm igra visoki presing. Hvala Bogu, vratio se Marko u ekipu, kako se piše, nadam se da će biti sve kako treba i da će Zvezda pobediti i uzeti tri boda - podvukao je Aleksandar Dragović.

profimedia-0962471845.jpg
Dušan Vlahović
Marko Gudurić
4001-profimedia-copy.jpg

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom Izvor: Kurir