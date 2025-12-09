Slušaj vest

Trener Železničara Radomir Koković dao je zanimljivu izjavu u kojoj tvrdi da će Crvena zvezda osvojiti šampionsku titulu sa dvocifrenom razlikom u odnosu na Partizan, pa i Vojvodinu.

Njegove reči su interesantne, jer dolaze u trenutku u kom Partizan ima dva boda više na vrhu tabele, a nakon velike krize rezultata u kojoj se nalazi Crvena zvezda.

- Zvezda će biti šampion, sigurno. Biće dvocifrena razlika, u to nemam dilemu. Prosto, imaju toliko veliki budžet i veliku koncentraciju kvaliteta da će na kraju sezone biti prvaci. Partizan nema municiju, nema toliko širok kadar da drži korak sa njima. Zvezda je priča za sebe, drugi ešalon su Partizan i Vojvodina. Približni su u kvalitetu, ostali su u pet posto - rekao je Koković u podkastu "2x45".

Njegov tim je jedno od iznenađenja Superlige, trenutno na petom mestu, ali sa nekoliko sjajnih rezultata, kao što je pobeda nad Partizanom u Humskoj (3:1).

Kritikovao je Koković i odnose prema trenerima u Srbiji, gde su smene redovna pojava.

- Treneri u Srbiji su ugrožena vrsta. Jer ljudi koji su iznad njih, ljudi koji donose odluke, ne razumeju šta taj proces znači. Imam veliku empatiju prema trenerima, svima koji rade u srpskom fudbalu, jer smo mi ugrožena vrsta... Kada imaš čoveka koji ne razume proces, onda si ti pragmatičan. Razmišljaš samo o tome da ne izgubiš utakmicu, ne razmišljaš šta će biti sutra - poručio je trener pančevačke "dizelke".

