Večeras je na programu prvih devet mečeva 6. kola Lige šampiona.

Utakmice možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos mečeva na našem sajtu.

Foto galerija Liga šampiona Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Mečevi su sledeći:

Vljareal - Kopehhagen: 18.45

Karabah - Ajaks: 18.45

Atletik Bilbao - PSŽ: 21.00

Bajer Leverkuzen - Njukasl: 21.00

Benfika - Napoli: 21.00

Borusija Dortmund - Bodo: 21.00

Klub Briž - Arsenal: 21.00

Juventus - Pafos: 21.00

Real Madrid - Mančester Siti: 21.00

