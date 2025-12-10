Biće uzbudljivo...
Fudbal
A VEČERAS - SPEKTAKL U MADRIDU! SITI DOLAZI NA MEGDAN REALU! Evo gde možete da gledate večerašnje utakmice Lige šampiona!
Večeras je na programu prvih devet mečeva 6. kola Lige šampiona.
Utakmice možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos mečeva na našem sajtu.
Mečevi su sledeći:
Vljareal - Kopehhagen: 18.45
Karabah - Ajaks: 18.45
Atletik Bilbao - PSŽ: 21.00
Bajer Leverkuzen - Njukasl: 21.00
Benfika - Napoli: 21.00
Borusija Dortmund - Bodo: 21.00
Klub Briž - Arsenal: 21.00
Juventus - Pafos: 21.00
Real Madrid - Mančester Siti: 21.00
