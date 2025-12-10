Slušaj vest

Proslavljeni brazilski fudbaler Nejmar od 2023. godine nije igrao za reprezentaciju, ali se još uvek nada da će dobiti poziv za Svetsko prvenstvo 2026.

Najveći problem trenutno mu predstavlja povreda kolena. Iskusni as je sa napuklim meniskusom odigrao poslednja tri meča za Santos i pomogao ekipi da izbori opstanak. Sada ga čeka operacija koja će ga ponovo na duže vreme odvojiti od terena.

Lekari prognoziraju da će oporavak u najboljim okolnostima trajati osam do 10 nedelja, ali Nejmar je rešio da ga maksimalno ubrza.

Mediji spekulišu da je slavni fudbaler angažovao čuvenog stručnjaka za oporavak - Eduarda Santosa, poznatijeg kao "Doktor Milagro" (čudotvorac), kako bi pokušao da ga spremi za povratak na teren pre Mundijala.

Doktor Eduardo je pozant po tretmanima koji u rekordnom roku igrače vraćaju u pogon. Nadimak je dobio posle intervjua Davida Luiza, koji je svojevremeno otkiro da ga je Eduardo oporavio za 10 dana, iako su lekari prognozirali oporavak za 10 nedelja. Sličnu priču imao je i Hulk.

Ostaje da vidimo da li će Eduardo ima čarobnu formulu i za Nejmara.

