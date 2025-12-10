Bajern je savladao Sporting, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice
LIGA ŠAMPIONA
Sporting poveo, pa naljutio fudbalere Bajerna: Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča odigranog u Minhenu (VIDEO)
Slušaj vest
U utorak 9. decembra odigrano je devet mečeva Lige šampiona i postignuto je ukupno 26 golova.
Liga šampiona, utorak, 9. decembar Foto: STANISLAV FILIPPOV / AFP / Profimedia, Hesham Elsherif / AFP / Profimedia, Isabella BONOTTO / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Bajern je posle preokreta uspeo da savlada Sporting iz Lisabona sa 3:1, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši