U utorak 9. decembra odigrano je devet mečeva Lige šampiona i postignuto je ukupno 26 golova.

Zanimljiv meč odigrali su Atalanta i Čelsi. Timu iz Londona pripalo je prvo poluvreme, ali su se Italijani probudili u drugom i posle preokreta slavili sa 2:1. Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča: