U utorak 9. decembra odigrano je devet mečeva Lige šampiona i postignuto je ukupno 26 golova.

Liga šampiona, utorak, 9. decembar

Fudbaleri Ajntrahta sanjali su iznenađenje u Barseloni i bili na korak od sna pošto su na poluvremenu vodili sa 0:1. Ipak, iz tog sna probudio ih je Kunde sa dva brza gola za preokret Barse i pobedu od 2:1, a pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Izvor: Kurir sport