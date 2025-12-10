Fudbaleri Ajntrahta sanjali su iznenađenje u Barseloni i bili na korak od sna pošto su na poluvremenu vodili sa 0:1. Ipak, iz tog sna probudio ih je Kunde sa dva brza gola za preokret Barse i pobedu od 2:1, a pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča: