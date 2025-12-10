Barselona je srušila Ajntraht sa 2:1, a ovo su najzanimljiviji detalji sa meča
Preokret Barselone: Ajntraht sanjao iznenađenje, ali je Kunde probudio Nemce iz sna - pogledajte i kako (VIDEO)
U utorak 9. decembra odigrano je devet mečeva Lige šampiona i postignuto je ukupno 26 golova.
Liga šampiona, utorak, 9. decembar Foto: STANISLAV FILIPPOV / AFP / Profimedia, Hesham Elsherif / AFP / Profimedia, Isabella BONOTTO / AFP / Profimedia
Fudbaleri Ajntrahta sanjali su iznenađenje u Barseloni i bili na korak od sna pošto su na poluvremenu vodili sa 0:1. Ipak, iz tog sna probudio ih je Kunde sa dva brza gola za preokret Barse i pobedu od 2:1, a pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:
