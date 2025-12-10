Liverpul je savladao Inter u gostima (0:1), a ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice
LIGA ŠAMPIONA
Da li je bio penal?! Liverpul sa bele tačke srušio Inter u finišu - cela Evropa vodi polemiku da li je sudija postupio ispravno?! (VIDEO)
U utorak 9. decembra odigrano je devet mečeva Lige šampiona i postignuto je ukupno 26 golova.
Liga šampiona, utorak, 9. decembar Foto: STANISLAV FILIPPOV / AFP / Profimedia, Hesham Elsherif / AFP / Profimedia, Isabella BONOTTO / AFP / Profimedia
Prava drama viđena je u finišu meča između Intera i Liverpula. Delovalo je da će se utakmica završiti bez golova, ali je Liverpul dobio sporan penal koji je u pogodak pretvorio Soboslaj za 0:1 i pobedu. Cela Evropa vodi polemiku da li je sudija postupio ispravno, a vi pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog duela i procenite sami:
