Union Sen Žil poražen je od Marseja sa 2:3, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča
LIGA ŠAMPIONA
Belgijanci poklekli u dramatičnom meču: Marsej slavio u susretu u kom je viđeno čak pet golova - pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice (VIDEO)
U utorak 9. decembra odigrano je devet mečeva Lige šampiona i postignuto je ukupno 26 golova.
Liga šampiona, utorak, 9. decembar Foto: STANISLAV FILIPPOV / AFP / Profimedia, Hesham Elsherif / AFP / Profimedia, Isabella BONOTTO / AFP / Profimedia
Čak pet pogodaka viđeno je u Belgiji gde je Marsej posle prave drame savladao Union Sen Žil sa 3:2. Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
