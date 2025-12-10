Slušaj vest

Fudbaler Barselone, Lamin Jamal (18), postao ispisao je nove stranice istoriji Lige šampiona.

Lamin Jamal Foto: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ruben Albarran / Zuma Press / Profimedia

U pobedi Barselone nad Ajntrahtom (2:1) Jamal je zabeležio asistenciju za pobednički gol i tako postao najmlađi igrač u istoriji takmičenja koji je direktno učestvovao u 14 golova. Jamal je sa sedam golova i sedam asistencija nadmašio rekord Francuza Kilijana Mbapea. Podsetimo, Mbape je kao tinejdžer zabeležio 10 golova i tri asistencije.

S obzirom na činjenicu da će tek na leto proslaviti 19. rođendan, Jamal ima još dovoljno vremena da popravi ovaj impresivan rekord.

Kurir sport

