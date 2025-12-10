U pobedi Barselone nad Ajntrahtom (2:1) Jamal je zabeležio asistenciju za pobednički gol i tako postao najmlađi igrač u istoriji takmičenja koji je direktno učestvovao u 14 golova. Jamal je sa sedam golova i sedam asistencija nadmašio rekord Francuza Kilijana Mbapea. Podsetimo, Mbape je kao tinejdžer zabeležio 10 golova i tri asistencije.