Fudbaleri Olimpijakosa savladali su Kairat u Kazahstanu sa 1:0 i to golom Martinsa u 73. minutu.

Crveno-beli iz Pireja bili su daleko bolji rival tokom čitavog meča, ali je briljirao golman domaćih Anarbekov. Ipak, u jednom trenutku u samom finišu meča i on je bio savladan, čekao je da po drugi put izvuče loptu iz mreže, ali je fudbaler Olimpijakosa Ajub El Kabi uspeo da se obruka i promaši nemoguće.

Ajub El Kabi na meču Kairat - Olimpijakos Foto: Alex Grymanis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

El Kabi je iskoristio odličnu asistenciju jednog saigrača, izašao sam ispred golmana Kairata, zaobišao ga, a onda neometan uspeo da pogodi stativu iako je mreža bila nebranjena.

Ovo je jedan od najvećih promašaja u istoriji Lige šampiona, a ako ne verujete - pogledajte i sami:

