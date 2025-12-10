Crveno-beli iz Pireja bili su daleko bolji rival tokom čitavog meča, ali je briljirao golman domaćih Anarbekov. Ipak, u jednom trenutku u samom finišu meča i on je bio savladan, čekao je da po drugi put izvuče loptu iz mreže, ali je fudbaler Olimpijakosa Ajub El Kabi uspeo da se obruka i promaši nemoguće.