Ajub El Kabi promašio je nemoguće na meču Kairat - Olimpijakos
NESTVARNO
PROMAŠAJ VEKA U LIGI ŠAMPIONA! Ljudi u neverici gledaju - kako ovo nije gol?! (VIDEO)
Slušaj vest
Crveno-beli iz Pireja bili su daleko bolji rival tokom čitavog meča, ali je briljirao golman domaćih Anarbekov. Ipak, u jednom trenutku u samom finišu meča i on je bio savladan, čekao je da po drugi put izvuče loptu iz mreže, ali je fudbaler Olimpijakosa Ajub El Kabi uspeo da se obruka i promaši nemoguće.
Ajub El Kabi na meču Kairat - Olimpijakos Foto: Alex Grymanis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
El Kabi je iskoristio odličnu asistenciju jednog saigrača, izašao sam ispred golmana Kairata, zaobišao ga, a onda neometan uspeo da pogodi stativu iako je mreža bila nebranjena.
Ovo je jedan od najvećih promašaja u istoriji Lige šampiona, a ako ne verujete - pogledajte i sami:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši