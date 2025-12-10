IZNOSI SE PRLJAV VEŠ IZ BRAKA ANE I BASTIJANA: Tajni poziv koji može da promeni sve! Ukoliko Švajni pređe ovu granicu...
Da, baš njemu, nekadašnjem kapitenu nemačke reprezentacije, ljubimcu navijača i, što mnoge intrigira, bivšem suprugu Ane Ivanović, jedne od najvoljenijih sportistkinja sa ovih prostora.
Ono što je sigurno - ako Bastijan Švajnštajger sedne u Oprinu stolicu, svet će ponovo govoriti o njemu i o Ani, hteo to neko ili ne.
Zbog čega su publici detalji iz privatnog života često interesantniji od sportskih uspeha, za jutarnji program naše televizije pričala je Teodora Borozan, urednica Kurir televizije.
- Oni su uvek sakrivali privatan život od javnosti i znale su se samo osnovne informacije. To je bio njihov stil života dok su bili zajedno. Kada bi Švajnštajger pristao na ovako nešto, mislim da bi se to klupko počelo odmotavati, a možda bi i Ana dolazila u iskušenje da li i ona da otkrije neke detalje jer svaka priča ima dve strane. Ana je u redu sa tim da Bastijan iznese stvari iz privatnog života, ali u primerenim granicama - započela je Borozan.
Ukoliko se Ane ne bi slagala sa nekim detaljima intervjua, šta bi mogla da uradi sa pravne strane, otkrila je za jutarnji program Kurir televizije advokatica Jovanka Zečević.
"Verovatno su se dogovorili šta će da priča"
- Ako mu ona daje vetar u leđa to je sjajno, verovatno su se dogovorili šta će da priča, pa će to da ispadne kao divna sapunica, bajka, pa ćemo pasti u nesvest kako su oni sa tolikim parama živeli. Međutim, ako bude izneo neke uvredljive stvari, advokati će imati pune ruke posla, pa će ponovo da se pokrene priča oko miliona i ko će koliko da dobije. Ja mislim da su razumni ljudi i da ozbiljno vode računa o svojoj deci, pa i sebi - rekla je Zečević.
Opra je ponudila legendarnom fudbaleru 1.500.000 evra da priča o razvodu, pa je Borozan pričala o apsurdu da se prelaze sve granice kako bi se dobilo na popularnosti emisije, ali i pojedinaca:
- Današnje vreme donosi sa sobom da se svi utrkujemo, da imamo bolje ekskluzive od kolege. To jeste tužno jer ne polazimo od tačke da to gledaju i njihova deca, a da će tu biti lavina komentara, ali sa druge strane to i jeste novinarski posao, odnosno da donese detalje koje niko nema. Činjenica da ima Opra pravo, ali i bilo ko drugi, da pozove nekoga da vruću stolicu, ali bih se složila da bi trebalo da povedemo računa kada su u pitanju intimne stvari - zaključila je Borozan.
