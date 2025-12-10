Slušaj vest

Crvena zvezda u četvrtak od 18.45 igra protiv Šturma u Gracu meč šestog kola Lige Evrope.

Pred put u Austriju Marko Arnautović poslao je pismo bivšem saigraču iz reprezentacije i nekadašnjem kapitenu Zvezde Aleksandru Dragoviću.

Arnautović je pozvao fudbalera Austrije iz Beča da pruži podršku voljenom klubu u važnom meču za plasman u nokaut fazu Lige Evrope.

"Drago, Zvezda dolazi u Austriju. Očekujem da ćeš biti tu, da joj pružiš podršku jer i sam znaš koliko nam značiš."

Pismo je stiglo na vrata Dragoviću, koji je kratko poručio:

"Dolazim".

Tokom posete snimljen je i zanimljiv video na kom je bivši kapiten Zvezde odgovorao na brojna pitanja navijača.

Na pitanje koja ga ga pesma najviše asocira na Marakanu, usledio je odgovor koji se nimalo neće dopasti navijačima Partizana.

"Al' bolje ti, nego glupi..."

Nije izgovorio stihove do kraja, a nastavak glasi ovako:

"Al’ bolje ti, nego glupi Grobari, lepše tebi stoje pehari, jer ti si jedini klub veliki u Srbiji".

Odgovor Dragovića izazvao je euforiju među zvezdašima koji snimak masovno dele na društvenim mrežama.

Kurir sport