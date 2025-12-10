Slušaj vest

Velika kontroverza oko utakmice na Mundijalu koja nas očekuje naredne godine. Razlog - prefiks koji je dobio ovaj meč.

Naime, Iran i Egipat uložili su protest zbog "Prajd meča" u Sijetlu, utakmice na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine, posvećene pravima LGBTQ+ zajednice, u kojoj će se, prema žrebu, sastati selekcije ove dve države.

To ne bi bilo sporno da obe države nemaju spornu istoriju i odnos prema LGBTQ+ zajednici. Iran je ovu inicijativu o nazivu meča ocenio kao "nerazuman čin".

Predsednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž, koji proteklog vikenda nije dobio vizu za žreb u Vašingtonu, saopštio je da su i Kairo i Teheran izričito protiv predloga lokalne organizacije da se susret 26. juna u Sijetlu proglasi Prajd mečom.

Takav stav dovodi u pitanje uopšte i odigravanje tog meča (jer znamo koliko su istrajni i jedni i drugi u svojim stavovima), ako FIFA na promeni odluku lokalnih organizatora.

Predsednik Iranskog fudbalskog saveza, Mehdi Taj, izjavio je za lokalnu novinsku agenciju ISNA da su zvanični Teheran i Kairo uložili "prigovore na to pitanje". Još je pomenutu ideju nazvao "nerazumnim potezom koji podržava određenu grupu", dok je iranska državna televizija najavila službenu žalbu Međunarodnoj fudbalskoj federaciji.

Očekivano, obzirom na to da je homoseksualnost je u Iranu nedozvoljena i podleže smrtnoj kazni, dok se u Egiptu takvi odnosi pripadnika istog pola smatraju razvratom.

Čast što to organizujemo

Sa druge strane iz Sijetla stižu priče kako su oni ponosni na budući "prajd meč".

- Počašćeni smo što možemo da budemo domaćini “prajd meča” i da slavimo “prajd” kao deo globalne fudbalske zajednice. Ovaj meč odražava našu posvećenost poštovanju, dostojanstvu i jedinstvu za sve – izjavio je portparol Savetodavnog odbora “Seattle Pride Matcha”.

Podsećanje

Homoseksualnost je u Iranu ilegalna i kažnjiva smrću. U Egiptu homoseksualnost nije konkretno zabranjena, ali se osobe često progone prema zakonima koji zabranjuju razvrat.