Slušaj vest

Lionel Mesi i ove sezone je potvrdio da je jedan od najboljih fudbalera u istoriji.

On je doneo MLS titulu Interu iz Majamija i bio je dvostruki asistent u meču odluke i pobedi protiv Vankuver Vajtkapsa (3:1).

Lionel Mesi osvojio MLS sa Interom iz Majamija Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, Dyck Darryl/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dobio je zasluženo MVP nagradu Argentinac posle 29 pogodaka i 16 asistencija na 28 mečeva, a ovo mu je bio drugi trofej namenjen najkorisnijem igraču u Americi.

Na ovaj način Mesi se izjednačio sa legendarnim Srbinom Predragom Radosavljevićem Prekijem, koji je do danas bio jedini igrač s dve takve nagrade. Nema dileme da o ovom rekordu nije razmišljao, ali Mesi je uspeo da ga izjednači. Videćemo da li će ga u sledećoj sezoni i prestići.

Ne propustiteFudbal"NIKO NE VOLI BARSELONU KAO MESI..." Argentinac doneo titulu Interu iz Majamija, a Dejvid Bekam otkrio: "Rekao mi je..."
Lionel Mesi Leo Mesi Dejvid Bekam
FudbalOvako je Mesi doneo trofej Interu: Pogledajte golove sa meča u kom je tim iz Majamija pobedio Vankuver (VIDEO)
Lionel Mesi Leo Mesi Inter Majami
FudbalRONALDO PROTIV MESIJA - KONAČNI OKRŠAJ?! Da li ćemo ovog datuma gledati poslednju bitku dve fudbalske legende?!
profimedia0211195336.jpg
FudbalDA LI SE MESI VRAĆA U BARSELONU? Oglasio se Đoan Laporta: "Uz ogromno poštovanje koje imam prema njemu..."
Lionel Mesi

 BONUS VIDEO:

KURIR DIREKTNO IZ LONDONA: Ljudi U ŠOKU I NEVERICI zbog proglašenja Mesija za najboljeg! HIT REAKCIJA Halandovog oca Izvor: kurir televizija