Lionel Mesi i ove sezone je potvrdio da je jedan od najboljih fudbalera u istoriji.

On je doneo MLS titulu Interu iz Majamija i bio je dvostruki asistent u meču odluke i pobedi protiv Vankuver Vajtkapsa (3:1).

1/10 Vidi galeriju Lionel Mesi osvojio MLS sa Interom iz Majamija Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, Dyck Darryl/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dobio je zasluženo MVP nagradu Argentinac posle 29 pogodaka i 16 asistencija na 28 mečeva, a ovo mu je bio drugi trofej namenjen najkorisnijem igraču u Americi.

Na ovaj način Mesi se izjednačio sa legendarnim Srbinom Predragom Radosavljevićem Prekijem, koji je do danas bio jedini igrač s dve takve nagrade. Nema dileme da o ovom rekordu nije razmišljao, ali Mesi je uspeo da ga izjednači. Videćemo da li će ga u sledećoj sezoni i prestići.

