Fudbaleri Crvene zvezde će gostovati Šturmu u četvrtak od 18 sati i 45 minuta, a šef stručnog štaba Vladan Milojević je u Austriju poveo 23 igrača.

Vladan Milojević na meču protiv Seltika Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Na spisku su: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić, Mahmudu Bađo, Tomas Handel, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Luka Zarić, Šavi Babika, Aleksandar Katai, Bruno Duarte, Marko Arnautović, Aleksa Damjanović.

Radost posle gola Crvena zvezda - Lil Izvor: Kurir