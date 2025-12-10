Slušaj vest

Španski mediji tvrde da je Ćabi Alonso na izlaznim vratima kraljevskog kluba. Nakon Spekuliše se Real najverovatnije otpustiti mladog španskog stručnjaka u slučaju poraza od Mančester sitija.

Real je u prethodnih sedam utakmica ostvario samo dva trijumfa u svim takmičenima. Imao je kraljevski klub lepu prednost u La Ligi, ali nakon serije loših rezultata sada je na drugom mestu sa četiri boda zaostatka za vodećom Barselonom. Uz sve to, atmosfera u svlačionici je navodno jako loša, pa se Ćabiju klupa ozbiljno drma.

Ćabi Alonso Foto: SERGIO PEREZ/EFE

Pred okršaj sa Realom, koji je na programu večeras, Gvardiola je kratko prokomentarisao status Ćabija.

"Biti trener Reala je najteži posao u fudbalu. Da sam prošle sezone u Realu imao rezultate kakve sam imao u Sitiju, bio bih otpušten za šest meseci", rekao je Gvardiola.

Podsetimo, nakon četiri uzastopne titule u Premijer ligi Siti je sezonu završio na trećoj poziciji, sa 13 bodova manje od šampiona Liverpula. U Ligi šampiona su eliminisani u baražu za nokaut fazu, a doživeli su i neuspeh u finalu FA kupa.

Kurir sport