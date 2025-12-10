"DRES FUDBALERA HRVATSKE JE KOPIJA NAVIJAČKE MAJICE SRBIJE" Hrvati u potpunoj neverici bljuju vatru: Smeće, namerno su nam ovo uradili...
Trese se Hrvatska posle objave novog dresa fudbalske reprezentacije za Mundijal 2026.
Na društvenim mrežama se digla prašina nakon objave fotografija novog dresa reprezentacije Hrvatske. I dok je klasična crveno-bela garnitura uglavnom dobila pozitivne reakcije, plava verzija izazvala je lavinu kritika.
Mnogi tvrde da leđa dresa, po izgledu, podsećaju na navijačke majice Srbije ili Rusije - što je samo dodatno razbesnelo fanove.
- Smeće. Poleđina ima srpske boje - jedan je od komentara koji se često ponavlja.
- Namerno su nam ovo uradili - glasi takođe jedan od komentara koji se nalazi na nekoliko mesta.
Drugi navode da su sitni kockasti detalji možda "okej", ali da im se ne dopada "bled i dugačak vertikalni", uglavnom beli prugasti deo u sredini dresa.
Kažite nam i vaše mišljenje.
Da li dres Hrvatske liči na navijačku majicu Srbije?
Mediji u Hrvatskoj su celu situaciju skandalizovali i naširoko pišu o tome:
- SKANDAL! Ovo je novi dres 'vatrenih'. Društvene mreže gore: 'Navijačka majica Srbije!, glasi naslov na 24sata.hr.
Jedan od komentatora sa portala CroatianSports.com, Ante Kvartuč, rekao je da domaći dres (crveni) smatra interesantnim, ali je plava verzija, po njegovim rečima, najslabiji deo potencijalne opreme.
I dok zvanično još nije potvrđeno da će ova garnitura biti ona u kojoj igrači "vatrenih“ zaista nastupe slike su izazvale toliku pažnju da se rasprava ne stišava. Naprotiv, kreće velike polemika...