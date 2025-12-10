Slušaj vest

Trese se Hrvatska posle objave novog dresa fudbalske reprezentacije za Mundijal 2026.

Na društvenim mrežama se digla prašina nakon objave fotografija novog dresa reprezentacije Hrvatske. I dok je klasična crveno-bela garnitura uglavnom dobila pozitivne reakcije, plava verzija izazvala je lavinu kritika.

Mnogi tvrde da leđa dresa, po izgledu, podsećaju na navijačke majice Srbije ili Rusije - što je samo dodatno razbesnelo fanove.

- Smeće. Poleđina ima srpske boje - jedan je od komentara koji se često ponavlja.

- Namerno su nam ovo uradili - glasi takođe jedan od komentara koji se nalazi na nekoliko mesta.

Drugi navode da su sitni kockasti detalji možda "okej", ali da im se ne dopada "bled i dugačak vertikalni", uglavnom beli prugasti deo u sredini dresa.

Mediji u Hrvatskoj su celu situaciju skandalizovali i naširoko pišu o tome:

- SKANDAL! Ovo je novi dres 'vatrenih'. Društvene mreže gore: 'Navijačka majica Srbije!, glasi naslov na 24sata.hr.

Fudbalska reprezentacija - Hrvatska Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Jedan od komentatora sa portala CroatianSports.com, Ante Kvartuč, rekao je da domaći dres (crveni) smatra interesantnim, ali je plava verzija, po njegovim rečima, najslabiji deo potencijalne opreme.

I dok zvanično još nije potvrđeno da će ova garnitura biti ona u kojoj igrači "vatrenih“ zaista nastupe slike su izazvale toliku pažnju da se rasprava ne stišava. Naprotiv, kreće velike polemika...

Navijači na meču Crna Gora - Hrvatska Foto: Screenshot

