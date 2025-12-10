Slušaj vest

Slika za ram fudbalske Srbije, slika na ponos najvećeg fudbalskog regiona i dan koji govori koliko se poštuju dela i institucija Fudbalskog saveza Regiona zapadne Srbije. U gradu fudbalskih legendi, Ubu, hotelu koji se nalazi u ulici Nemanje Matića i parku Raće Petrovića, plejada bivših, ali i aktivnih asova srpskog fudbala, odlučnih u nameri da se posvete trenerskoj profesiji, okrenuli su novu stranicu svoje profesionalne karijere.

-Uspešni igrači, dobri ljudi i nadamo se budući i uspešni treneri, dobro došli na radni sastanak koji smo organizovali povodom edukacije za UEFA B + A trenersku licencu koja će se održati u narednom periodu u trajanju od najmanje godinu dana – rekao je u uvodu Predrag Stojanović, direktor CEFT-a FSRZS i najavio obraćanje prvog čoveka FSRZS Nebojše Živanovića.

-Veliko poštovanje i velika zahvalnost što ste danas deo Fudbalskog saveza Regiona zapadne Srbije, želim vam da se prijatno osećate u gradu. Drago mi je da mogu da vas pozdravim ispred najvećeg fudbalskog regiona, znam da su pojedinci među vama igrali u ovom gradu za Jedinstvo, a verujem da znate da je Ub grad koji je srazmerno broju stanovnika, jedan od najuspešnijih u srpskoj fudbalskoj porodici u smislu legendi i asova koje podario našem fudbalu. Pored brojnih velikana koji su potekli odavde, ponosimo se i sportskom infrastrukturom koja se razvila posebno u poslednjih desetak godina, kada su država i grad odvojili ozbiljna sredstva kako bi Ub postao veoma prepoznatljiv na sportsko-turističkoj mapi Srbije. Zapadna Srbija u sistemu Fudbalskog saveza Srbije je najveći region i broji 1207 klubova, primera radi FSB ima 270 a FSV 690 klubova, prostiremo se od Brodareva do Velikog Gradišta, Srebrnoj jezera preko Zvornika, Smedereva, Požarevca…možemo da se pohvalimo da smo najveći region, region koji pored infrastruktre, mnogo ulaže i u kadrove. Ono što je najvažnije ozbiljno se bavimo strukom, jer bez edukacije nema budućnosti koju svi zajedno gradimo kada se radi o srpskom fudbalu. Želim vam puno sreće i uspeha, kako vama tako i vašim porodicama, sve što vam treba, sve što je bitno za vas, možete preko edukatora da tražite, mi smo vam na usluzi 24 časa, jer ovde smo zbog vas. Na kraju, čast nam je da ste odabrali baš Zapadnu Srbiju da preko našeg Saveza radite edukaciju vašeg školovanja. Hvala vam i srećno – rekao je predsednik Nebojša Živanović.

U klupama Nenad Tomović, braća Stefan i Marko Šćepović, Nemanja Pejčinović, Andrija Pavlović, Nenad Krstičić, Marko Gobeljić, Slavoljub Srnić, Nemanja Tomić, Vojislav Stanković, Saša Marković, Dušan Jovančić, Luka Stojanović, Rade Veljović, Nenad Stojanović, Slavko Lukić, Nenad Adamović…a uskoro će da im se pridruže još nekolicina kandidata, ozbiljna imena srpskog (reprezentativnog) fudbala, asovi koji su i dalje aktivni ili su ne tako davno stavili tačku na igračku karijeru.

-Poštovana gospodo, dragi prijatelji, želim da vas pozdravim u svoje lično ime, u ime rukovodstva našeg saveza. Drago mi je što vas vidim, vi ste jedna ozbiljna grupa potencijalnih trenera. Pred vama je lepa licenca B + A, lep program, imaćete eminentne predavače. Zapadni region i Centar za edukaciju fudbalskih trenera je najozbiljniji u Srbiji, radi zaista na odličnom, visokom nivou. Od mene samo jedna molba, vi ste ozbiljni ljudi, ozbiljno pristupite tome da poštujete sve što treba da se poštuje, pravilnike koje zahteva CEFT i ono što predavači od vas zahtevaju. Morate da budete prisutni na svim predavanjima i to će vam reći i naš predsednik Centra Peđa Stojanović. Jednostavno, nema izostajanja, principijelni smo i veoma ozbiljni, zato i naš CEFT jeste vodeći u sistemu FSS. Ozbiljan smo region, spreman da pomogne, stojimo vam na raspolaganju za sve što možemo da vam izađemo u susret. Hvala vam i želim vam uspešno školovanje – prisutne kandidate pozdravio je i Darko Bradonjić, prvi operativac najvećeg regiona u Srbiji.

Da svoje trenersko školovanje počinju na pravom mestu potvrdio je i Slavoljub Kizić, predsednik Trenerske organizacije FSRZS.

-Prvo hoću da vas pozdravim ispred Trenerske organizacije FSRZS i da vam još jednom poželim dobrodošlicu, a ovo školovanje za B + A licencu da vam bude samo jedna stepenica ka daljem usavršavanju. Pratio sam vaše igračke karijere, tako bih voleo i da pratim vaše trenerske. Da budete uspešni na vašem novom putu, da se vinete visoko, da jednog dana budete i selektori naših reprezentativnih selekcija. Hteo bih posebno da se zahvalim kancelariji FSRZS, predsedniku Živanoviću, sekretaru Bradonjiću, ljudima sa kojima imamo izuzetnu saradnju, tri godine nemamo nikakvih problema. Posebna zahvalnost i Goranu Ćurčiću, sekretaru Trenerske organizacije, zatim Milošu Velebitu, našem predavaču i velikom saradniku i naročito Predragu Stojanoviću koji je nosilac ovog programa i direktor Centra za edukaciju FSRZS. Centar za edukaciju i Trenerska organizacija su usko povezani, tako da smo mi ovde uz vas za vreme vašeg školovanja, tu smo zajedno i sve što vam treba možete da računate maksimalno na nas. Još jednom srećno i sve najbolje – rekao je Slavoljub Kizić, predsednik Trenerske organizacije FSRZS.

Novi talas srpskih trenera, dakle, kreće sa Uba, grada fudbala, grada legendi, simbolično iz ulice jednog od najvećih sinova Zapadne Srbije, Nemanje Matića. A da sve bude za prvi dan kako se samo poželeti može, zajednička fotografija sa pozadinom stadiona koji nosi ime najvećeg fudbalskog sina Uba, Zapadne Srbije i države Srbije, Dragana Džajića. Srećno svima!

