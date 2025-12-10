Slušaj vest

U velikom intervjuu za špansku Marku proslavljeni napadač Reala, Predrag Peđa Mijatović, govorio o aktuelnim dešavanjima u bivšem klubu, čuvenom finalu LŠ 1998, Partizanu i eventualnom povratku u kraljevski klub.

Real je zapao u ozbiljnu krizu, u u prethodnih sedam utakmica ostvario samo dva trijumfa u svim takmičenima. Imao je kraljevski klub lepu prednost u La Ligi, ali nakon serije loših rezultata sada je na drugom mestu sa četiri boda zaostatka za vodećom Barselonom. Uz sve to, atmosfera u svlačionici je navodno jako loša, pa se Ćabiju klupa ozbiljno drma.

Uprkos svemu, Mijatović je optimista. Uveren je da će klub pronaći izlaz iz teške situacije.

"Uvek sam optimističan. I kada je situacija poput ove, pomalo turbulentna, u velikom klubu poput Real Madrida, uvek vidim čašu ne do pola punu, već malo više. Real Madrid je jedini klub na svetu sa tolikim pritiskom da uvek morate da pobeđujete, i ne samo da pobeđujete, već pobeđujete na određeni način. A to je komplikovano, posebno za igrače, glavne protagoniste. A onda i za trenere, očigledno. Dolazimo iz perioda kada smo postigli nešto što jedva da smo mogli da zamislimo. Mnogo titula Lige šampiona, Madrid uvek na vrhu, a sada je stigao novi trener i moramo mu dati vremena. Ćabi Alonso je odličan trener, on zna šta želi. Real je krenuo na ovaj način, ali uveren sam da će ovaj projekat uspeti, apsolutno sam siguran u to", kaže Mijatović.

Alonso na treningu Reala Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Osvrnuo se i na priče o nezadovoljstvu u svlačionici Reala.

"U svakom timu, posebno u Real Madridu, a i u moje vreme, uvek postoje igrači koji nisu u potpunosti zadovoljni trenerom. Ali, klub mora da održi svoju politiku i filozofiju bez obzira na to. To ne bi trebalo da se dešava nijednom timu na svetu, a posebno ne velikom klubu. Dakle, igrači koji možda ne igraju onoliko koliko su očekivali ili nisu zadovoljni trenutno moraju to da reše direktno sa trenerom. A onda, ako vide da nisu zadovoljni i da bi možda mogli biti bolje negde drugde, onda bi trebalo da odu u drugi klub. U Real Madrid je, pre svega, veoma teško stići, biti igrač, trener, direktor, predsednik... Ali veoma je lako otići. Desilo se i meni. I napravio sam grešku. Zato kažem da morate malo da izdržite, da budete više timski igrač, da zaboravite na sve privilegije koje ste možda imali sa prethodnim trenerom", kaže Mijatović.

Mijatović, koji je svojevremeno obavljao funkciju sportskog direktora Reala, sada je potpredsednik Partizana zadužen za sportska pitanja. Ne krije da je uloga sportskog direktor ili funkcionera mnogo gora od uloge fudbalera.

1/11 Vidi galeriju Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

"Da, još uvek to govorim, a sada to vidim i u Partizanu. Tamo ste, donosite odluke, i obično vas ljudi koji su vas mnogo voleli - novinari, navijači - kritikuju. To je život sportskog direktora ili predsednika fudbalskog kluba, jer se sve što radite stavlja pod lupu", kaže Mijatović i dodaje:

Na pitanje da li bi se vratio u Real, Pađa odgovara:

"Voleo bih jednog dana da se vratim u Real Madrid, ko ne bi? Zato što vas Real Madrid toliko potpuno zakači, tolika je zavisnost, i kao igrača i kao rukovodioca, da ste uvek skloni da se vratite. Ali, trenutno bih rekao ne. Ja sam u Partizanu iz Beograda i veoma sam fokusiran na to da pomognem i popravim sve što mogu u tom klubu, koji mi je takođe veoma drag. Ako me Florentino danas pozove, što se neće desiti, rekao bih ne, jer sam započeo nešto važno i želim da to završim".

Prisetio se Mijatović i čuvenog gola u finalu Lige šampiona 1998. godine, koji je Realu doneo titulu posle 32 godine pauze.

"Raul mi je rekao da je, kada je video gol, mislio da će Montero da ga odbrani, ali nije. Ušla je u gol, osvojili smo sedum titulu, da nismo ko zna da li bi se sve ovo posle desilo. Bože moj, sve je bilo tako neverovatno precizno, tako brzo. Bila je to sjajna asistencija Roberta Karlosa, ali je izgledalo lakše nego što je bilo. Kada sam video loptu tamo, da li je to bio instinkt ili ne znam zašto, uradio sam ono što sam morao. Video sam odbrambenog igrača i pomislio sam da moram malo da je podignem, jer je teže očistiti glavom nego nogom. A onda je ušla, i onda si bio izgubljen u trenutku. Ne znam, da su mi otvorili kapije stadiona, nastavio bih da trčim sve do Crne Gore. Svi su mi govorili da je to fantastičan gol, ali mislim da su mi samo laskali jer sam dao gol i pobedili smo", otkrio je Mijat.

Osvrnuo se još jednom na svoj boravak u Partizanu.

"Sada praktično delim svoje vreme između Madrida i Beograda, vodeći veliki klub, Partizan Beograd, klub u kojem sam počeo da pravim važne korake da dođem ovde u Španiju. Ima mnogo posla, jer ne zaboravimo da je to veliki klub, sa dugom istorijom, koji je igrao u finalu Kupa šampiona protiv Real Madrida 1966. godine. Trenutno prolazimo kroz krizu. Stigao sam otprilike u ovo vreme prošle godine da pomognem. Ja sam potpredsednik za sportske poslove, i, pa, za mnoge druge stvari takođe. Našao sam klub u prilično komplikovanoj situaciji, ne samo u sportskom smislu, već i finansijski, pre svega, i sada moramo da izgradimo giganta, takoreći. U poređenju sa prošlom godinom kada sam došao, stvari su se promenile na bolje, ali sada moramo da nastavimo da radimo jer u fudbalu nikada ne možete da se opustite", rekao je Mijatović.

Kurir sport/Mozzart sport