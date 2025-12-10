Slušaj vest

Robert Prosinečki i zvanično je preuzeo reprezentaciju Kirgistana, potvrdio je Fudbalski savez te zemlje.

Teško da je neko mogao da očekuje legendu Zvezde na klupi reprezentacije koja se nalazi na 104. mestu FIFA rang liste, ali će čuveni Hrvat pred sobom imati novi zadatak.

Potpisao je Prosinečki ugovor na godinu dana, uz mogućnost da ga produži na još tri godine u zavisnosti od rezultata na Azijskom kupu 2027.

1/7 Vidi galeriju Robert Prosinečki Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Starsport

U kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, reprezentacija Kirgistana učešće je završila u trećoj fazi, gde je bila peta u Grupi A sa osam bodova.

BONUS VIDEO: