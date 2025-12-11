Slušaj vest

Rafael Markez preuzeće ulogu selektora reprezentacije Meksika po završetku Svetskog prvenstva 2026. godine, potvrdio je predsednik Fudbalskog saveza Meksika Ivar Sisnijega.

Markez je trenutno pomoćnik selektora Meksika, Havijera Agirea, koji je ranije najavio da će se povući sa ove funkcije po završetku Mundijala 2026.

"Markez po završetku SP 2026. završava svoju ulogu pomoćnika selektora, a potom će biti imenovan za selektora Meksika. Već smo imali razgovore sa njim i to je plan za naredni period", rekao je Sisnijega novinarima u Meksiko Sitiju.

Markez će biti selektor fudbalske reprezentacije Meksika najmanje do SP 2030. godine.



Agire je u julu prošle godine postavljen za selektora Meksika, dok je za njegovog pomoćnika imenovan Markez, koji je pre toga trenirao Barselonu Atletik.



Markez (46) je u karijeri igrao za Atlas, Monako, Barselonu, Njujork Red Buls, Leon i Veronu. On je najbolje rezultate ostvario sa Barselonom sa kojom je osvojio 13 trofeja.

Markez je za reprezentaciju Meksika od 1997. do 2018. godine odigrao 147 utakmica i postigao je 17 golova.

