Omladinci Srbije imaće izuzetno težak zadatak...
NIJE DOBRO
PAKAO ZA "ORLIĆE" - TEŽE NIJE MOGLO! Omladinska reprezentacija Srbije dobila rivale u borbi za Evropsko prvenstvo! Četa Gordana Petrića baš nije imala sreće!
Slušaj vest
Omladinska (U19) reprezentacija Srbije prvu fazu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo okončala je uspešno u konkurenciji Hrvatske, Gruzije i Gibraltara, a danas je saznala i imena rivala u narednoj fazi.
Od 11 časova i 30 minuta održan je žreb za elitnu rundu kvalifikacija za plasman na U-19 Evropsko prvenstvo 2026, koje se održava u Velsu. Voljom žreba, Srbija se nalazi u grupi 2 i četa Gordana Petrića imaće pakleno težak zadatak.
Gordan Petrić Foto: Fss, Starsport
Vidi galeriju
Srbija će morati da odmeri snage sa Engleskom, Portugalom i Poljskom, a samo pobednik grupe obezbeđuje plasman na završnicu šampionata.
GRUPA 2
SRBIJA
ENGLESKA
PORTUGAL
POLJSKA
Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina biće održano od 28. juna do 11. jula 2026. u Velsu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši