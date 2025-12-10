Slušaj vest

Omladinska (U19) reprezentacija Srbije prvu fazu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo okončala je uspešno u konkurenciji Hrvatske, Gruzije i Gibraltara, a danas je saznala i imena rivala u narednoj fazi.

Od 11 časova i 30 minuta održan je žreb za elitnu rundu kvalifikacija za plasman na U-19 Evropsko prvenstvo 2026, koje se održava u Velsu. Voljom žreba, Srbija se nalazi u grupi 2 i četa Gordana Petrića imaće pakleno težak zadatak.

Gordan Petrić Foto: Fss, Starsport

Srbija će morati da odmeri snage sa Engleskom, Portugalom i Poljskom, a samo pobednik grupe obezbeđuje plasman na završnicu šampionata.

GRUPA 2

SRBIJA
ENGLESKA
PORTUGAL
POLJSKA

Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina biće održano od 28. juna do 11. jula 2026. u Velsu.

Gordan Petrić
U19-SERBIA-vs-RUSSIA-122-2048x1468.jpg
zvezdacukaricki51460.jpg
Gordan Petrić

