Omladinska (U19) reprezentacija Srbije prvu fazu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo okončala je uspešno u konkurenciji Hrvatske, Gruzije i Gibraltara, a danas je saznala i imena rivala u narednoj fazi.

Od 11 časova i 30 minuta održan je žreb za elitnu rundu kvalifikacija za plasman na U-19 Evropsko prvenstvo 2026, koje se održava u Velsu. Voljom žreba, Srbija se nalazi u grupi 2 i četa Gordana Petrića imaće pakleno težak zadatak.

Srbija će morati da odmeri snage sa Engleskom, Portugalom i Poljskom, a samo pobednik grupe obezbeđuje plasman na završnicu šampionata.

GRUPA 2

SRBIJA

ENGLESKA

PORTUGAL

POLJSKA

Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina biće održano od 28. juna do 11. jula 2026. u Velsu.

