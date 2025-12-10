Slušaj vest

Liverpul je tako u 6. kolu došao do četvrte pobede, dok je Inter zabeležio drugi poraz.

Jedini gol na utakmici je postigao Dominik Soboslaj sa bele tačke, nakon što je sudija Feliks Cvajer gledao VAR snimak i zatim pokazao na belu tačku.

Situacija iz kaznenog prostora je izazvala brojne komentare.

Alesandro Bastoni je sa leđa povukao Florijana Virca koji je završio na terenu. Prvobitno Cvajer nije prekinuo igru, intezitet u duelu nije bio ozbiljan, a Nemac je dramatično pao. Činjenica jeste da je bilo povlačenja...

Nakon utakmice, Manuel Akandži, fudbaler Intera, istakao je svoje mišljenje.

- Povukao ga je za dres, ali prestrogo je zbog toga dosuditi jedanaesterac. Kada gledate situaciju u usporenom snimku, sve izgleda gore nego što je bilo. Ovo je jedan od najstrože dosuđenih jedanasteraca koje sam video. To nije jedanaesterac - rekao je Akandžii.

Čak su i fudbaleri Liverpula bili iznenađeni.

- Jedanaesterac je bio strog, ali bilo gde drugde na terenu za to bi se sudio faul - rekao je Endi Robertson.

Virdžil van Dajk je prvo odlučno rekao: "Čist jedanaesterac".

Ali je potom pogledao snimak.

- Zapravo... uf... Recimo ovako: sudija ga je dosudio. Ali naš gol u prvom poluvremenu je neopravdano poništen, tako da je na kraju u redu - poručio je Holanđanin aludirajući situaciju iz 32. minuta kada je poništen gol Ibrahime Konatea.

Anketa Da li je opravdano dosuđen jedanaesterac? Da, očigledno ga je povukao 50% Ne, sudija je pogrešio 50% Ne znam, situacija je 50/50 0%

