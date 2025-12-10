Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Engleske odigraće u martu naredne godine prijateljske mečeve protiv Urugvaja i Japana.

Utakmica između Engleske i Urugvaja na programau je 27. marta 2026. na stadionu Vembli u Londonu od 20.45 časova. Četiri dana kasnije, Engleska će na Vembliju dočekati Japan.

Britanski mediji navode da će selekciji Engleske ova dva meča da posluže kao priprema za Svetsko prvenstvo, koje će od 11. juna do 19. jula 2026. biti održano u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Veoma smo zadovoljni što smo dogovorili ova dva meča. Želeli smo da igramo protiv dva tima, koja su rangirana među 20 najboljih selekcija na svetu, ali i da se oprobamo protiv rivala koji nisu iz Evrope", rekao je selektor engleske reprezentacije Tomas Tuhel.

Engleska će na SP 2026. igrati u grupi L sa Hrvatskom, Ganom i Panamom.