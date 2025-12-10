Kako je saopšteno na sajtu Partizana, najviše glasova navijača u akciji "Izaberi ime, ispiši istoriju", dobio je Ilić, a posle njega Mance, Bobek, Galić i Delibašić.

- Njih petorica su svojim fudbalskim kvalitetima i odnosom prema crno-belom dresu ostavili najveći utisak na pristalice našeg kluba svih generacija, a rame uz rame sa njima na ovoj listi se nalaze i Mateja Kežman, Miloš Milutinović, Milutin Šoškić, koji već ima teren sa svojim imenom u sklopu stadiona u Humskoj, kao i Marko Valok - navodi se u saopštenju.