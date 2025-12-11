Slušaj vest

Mladi centarfor je trenutno u Partizanu kao pozajmljeni igrač iz Štutgarta, a već neko vreme se govori o onome što bi moglo da se dogodi nakon što, na kraju 2025. godine, istekne pozajmica.

Priča se o potencijalnom povratku u nemački tim, ali i o ostanku u crno-belom dresu.

Jovan Milošević je postigao 11 golova u Super ligi Srbije ove sezone i četiri u kvalifikacijama za Ligu konferencija na samom startu sezone.

- Danas takođe može mnogo toga da se popravi. Uvek ima prostora za napredak. Biću realan – isto kao i tada. Nije ovo moj savršeno, nije moj maksimum. Propustio sam dosta prilika. Nisam koristio svoje šanse na mečevima sa Železničarom i Javorom… Na meni je da nastavim da radim – vredno i predano. Golovi koje sam postigao ništa ne menjaju, moram da se trudim i borim - skromno je Milošević poručio na početku razgovora za "Meridian sport".

Govorio je o svojoj budućnosti.

- Mogu samo da kažem da svi znaju moju želju. Maksimalno sam se isključio iz toga. Na meni je da budem profesionalac, da svaki dan pružim sve od sebe u klubu.

Na pitanje da li se pod "njegovom željom" i dalje podrazumeva ostanak u Humskoj ulici, Milošević je jasno odgovorio:

- Da, to je moja želja.

Popularnost mladog fudbalera je u ozbiljnom usponu.

- Baš sam se začudio koliko zapravo to ne utiče na mene. Lepo je kada se o tebi pišu i pričaju pozitivne stvari, ali ne dotiče me mnogo, jer sam aspolutno fokusiran na teren. Radimo, treniramo i nastavljamo da gazimo dalje.

Sa 20 godina je lider Partizana.

- Ne mislim da je to teško, već da je reč o ozbiljnoj privilegiji. Drago mi je što sam ‘baš taj’, onaj od koga se očekuje da nosi ekipu.

Partizan je trenutno prvi na tabeli Super lige Srbije.

- Konstantno pričam – ‘namestili smo glave’ tako da uvek pružimo maksimum. Kada smo pravi, na najvišem nivou, zaista ne sumnjam da će sve biti dobro. Ne mogu da kažem da je ovo sve očekivano, ali nisam ni iznenađen mnogo.

Crvena zvezda u poslednjem periodu beleži loše rezultate u domaćem šampionatu.

- Naravno da nam znači što je i Zvezda imala propuste, ali gledamo sebe kao i do sada.

Protiv Javora je u Ivanjici postigao fantastičan gol.

- Makazice su van konkurencije. Dogodile su se u trenutku kada smo bili u minus fazi kao ekipa. Bilo je 2:2 na semaforu i pogodak je imao veliki značaj. Doneo nam je pobedu. Svakako moj najdraži gol do sada.

Imao je inspiraciju u vidu Zlatana Ibrahimovića.

- Gledao sam Zlatana često. Možda pokušam još nešto u njegovom stilu - poručio je Milošević u šaljivom maniru.

Dotakao se i smene Srđana Blagojevića

- Bilo je baš teško, ali to je fudbal, to je nešto na šta moramo da se navikavamo kao mladi momci. Niko ti ne garantuje sutra da ovde, ili negde drugo neće biti drugačije. Na nama je da uvek pružimo maksimum, pa ne sumnjam da će uvek i biti dobro.

Veljko Paunović, novi selektor reprezentacije Srbije, pozvao je Miloševića u seniorski nacionalni tim.

- To je ostvarenje dečačkog sna. Ne postoji ništa lepše od toga. Dočekali su me svi kao da sam godina deo reprezentacije, a ne svega nekoliko dana. Zahvalan sam svima. Utisci su veoma pozitivni. O selektoru mogu da govorim samo najlepše stvari, veoma sam mu zahvalan.

Kako je prošlo upoznavanje sa Paunovićem.

- Razgovarali smo. Rekao mi je kako me prati sve vreme i kako gleda naše utakmice. Siguran sam može da mi pomogne – čovek je pun znanja. Svaki savet i instrukciju upijam.

Pozicija centarfora je u reprezentaciji dobro popunjena.

- Klasa! Vrhunski igrači! To je reprezentacija – tako i treba da izgleda. To su ljudi koje sam gledao na TV-u i na koje sam se ugledao. Čast je deliiti svlačionicu sa njima. Nemam reči da opišem osećaj kada se nađeš sa njima u timu - konstatovao je Jovan Milošević "Meridian sport".

