Slušaj vest

Srbija je uspešno prošla prvu fazu kvalifikacija, u konkurenciji Hrvatske, Gruzije i Gibraltara i igraće u elitnoj rundi kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo koje će se naredne godine odigrati u Velsu.

Utakmice protiv Engleske, Portugala i Poljske igraće se od 23. do 31. marta naredne godine u formatu mini-turnira u Portu.

U Grupi 1 su Nemačka, Austrija, Grčka i Švedska, a u Grupi 3 su Hrvatska, Francuska, Norveška i Švajcarska.

U Grupi 4 igraće Češka, Danska, Belgija i Letonija, a u Grupi 5 Ukrajina, Rumunija, Kazahstan i Severna Irska.

U Grupi 6 takmičiće se Italija, Turska, Slovačka, Mađarska, a u Grupi 7 su Španija, aktuelni šampion Holandija, Finska i Slovenija.

Plasman na Evropsko prvenstvo, uz domaćina Vels, izboriće prvoplasirane reprezentacije u grupi.

(Beta)