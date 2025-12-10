Slušaj vest

U proteklim mesecima čelnici Partizana intenzivno razgovaraju sa upravom Štutgarta o sudbini Jovana Miloševića, najboljeg strelca crno-belih koji je na pozajmici u Humskoj.

Međutim, čini se da je crno-belima zapelo za oko još jedno ime iz nemačkog kluba.

Kako piše “Sportinjo”, sportski sektor Partizana zainteresovao se za Lazara Jovanovića – fudbalera o kojem se poslednjih nedelja dosta priča, posebno pošto je njegov brat Dušan navodno na pragu prekomande u prvi tim Parnog valjka.

1/10 Vidi galeriju Lazar Jovanović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Lazar, nekadašnji adut Crvene zvezde, ovog leta je za oko šest miliona evra prešao u Štutgart. Ipak, u aktuelnom osvajaču Kupa Nemačke nije uspeo da se izbori za zapaženu minutažu zbog žestoke konkurencije na krilnim pozicijama.

Priče o mogućoj pozajmici kruže već neko vreme, a upravo tu Partizan vidi prostor da reaguje. Prema navodima pomenutog portala, crno-beli bi pokušali da obezbede Jovanovića na pozajmicu sa mogućnošću otkupa.

Ostaje da se vidi hoće li ovaj transfer zaista biti izguran do kraja, ali jedno je sigurno, ukoliko se dogodi, mogao bi ozbiljno da prodrma domaću fudbalsku scenu.