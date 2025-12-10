Slušaj vest

Legendarni portugalski trener Žoze Murinjo rekao je da više nema nameru da u karijeri vodi Real Madrid, klub sa kojim je u čuvenoj sezoni 2011/12 osvojio špansko prvenstvo sa rekordnih 100 bodova.

Aktuelni trener Benfike, uvek zanimljiv u obraćanji medijima pred meča sa Napolijem dotakao se teme "kraljevskog kluba", stavivši tačku na mogućnost da više ikada dobije angažman na stadionu "Santjago Bernabeuu".

"Nema potrebe da se zatvara, već je zatvoreno. Stvar je rešena, zaboravite na to", kratko je poručio Murinjo, čiji tim ima večeras priliku protiv Napolija da uhvati priključak na mesto koje mu daje nadu da u poslednjem kolu izbori plasman u narednu rundu.

Kada je reč o Murinjovom mandatu u Real Madridu, Portugalac se u prestonici Španije zadržao tri godine, a spomenuta sezona 2011/12 bila mu je ubedljivo najbolja u klubu.