Slušaj vest

Utakmica u Gracu, u okviru šestog kola Lige Evrope, na programu je u četvrtak od 18.45 na stadionu "Merkur arena".

Ovim povodom na konferenciji za medije javnosti se obraća trener tima iz Beograda Vladan Milojević.

Prvo pitanje odnosilo se na zdravstevno stanje Marka Arnautovića i da li će on biti spreman da pomogne ekipi.

"Videćemo, sutra ćemo doneti konačnu olduku. Odradio je neke treninge, ali sutra ćemo imati sastanak sa medicinskim timom", rekao je Milojević.

Pritisak javnosti?

"Od trenutka kad sam počeo da se bavim ovim, pritisak je prisutan i normalan. Niko od nas, pogotovo ne ja, ne zabija glavu u pesak da to ne vidi. Moram da budem fokusiran na tim i na ono što možemo da isporučimo u narednoj utakmici. I momci su svesni situacije u kojoj se nalazimo. Sve iza nas moramo da zaboravimo, fokus na Šturm koji je jako dobar rival."

Da li ste ikada tokom karijere imali toliko rotacija, pehova, povreda, crvenih kartona?

"Ovo mi se prvi put događa i nisam imao ovakav vid nedostataka igrača. Pogotovo što se puno puta možete zapitati da li grešite u trenažnom procesu. Mi nemamo mišićnih, već mehaničkih i vanfudbalskih povreda. To je izazov, iskušenje, tu smo da prevaziđemo sve to".

Da li sada, nekoliko dana posle Vojvodine, vam se čini da ćete lakše ili još teže izdržati sve na terenu?

"Morate da probate da nađete rešenje, ne smete da odustajete. Ja ne volim da odustajem, pričao sam sa igračima, radimo, atmosfera je dobra u ekipi. Samopouzdanje prave dobri rezultati, loši prave probleme. Savremeni fudbal koji diktira tempo, imamo dosta putovanja i izazova. Da bismo postizali rezultate, moramo da budemo na maksimumu. Poslednjih godina smo navikli na dobre rezultate, niko od nas ovo nije želeo, ali tu smo da sve prevaziđemo."

Zvezda je u ritmu svaka tri dana, kakva je energija kod igrača?

"Pričamo igračima da treba da budu obazrivi, ne treba da prave takve poteze (crveni karton) da napuštamo teren i ostavimo saigrače na cedilu. Opet, nije to namera da neko to radi... Možda je i do pritiska, svi su svesni da igraju u jako velikom klubu. Većina koji su došli su dolazili iz manjih klubova. Oni ovde negde i sazrevaju i onda nekad ne možete da reagujete, morate u deliću sekunde da donesete odluku.

U velikom smo zamoru što se tiče igrača, pokušavamo sa rotacijama i odmorima. S jedne strane može, ali i ne mora da bude dobro. Često puta kad sastavljamo tim gledamo imamo li koga u "crvenom", da možemo da izgubimo tog igrača duže, onda se ne odlučujemo za tako nešto. Ima još par mečeva do kraja, naporno je i izazovno. Karakter je taj koji mora da potisne umor."

Neprijatan poraz od Vojvodine...

"Svaka utakmica je posebna za sebe. Ta utakmica koju smo imali u prvenstvu je došla kako smo najmanje želeli. Znamo šta nam je činiti, ne treba u fudbalu u ovakvom formatu da se razmišlja u prethodnoj utakmici. Brzo utakmice dolaze, već to moramo da potisnemo. Fokus je na Šturmu".

1/8 Vidi galeriju Vladan Milojević Foto: Www.crvenazvezdafk.com