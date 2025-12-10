Slušaj vest

Međutim uvertira za šampinat je blago rečeno konfuzna, da ne kažemo komična.

Naime predsednik Fudbalskog saveza Kameruna legendarni Samuel Eto smenio je selektora Marka Brisa, ali on odbija da ode. Naprotiv, objavio je spisak igrača na koje računa za Kup afričkih nacija.

Bris ne želi da ode, jer tvrdi da ima važeći ugovor, koji je Belgijanac navodno potpisao sa Ministarstvom sporta do septembra naredne godine.

Eto je za novog selektora imenovao Davida Pegua, a ostaje nejasno ko će na kraju predvoditi Kamerunce na Kupu afričkih nacija.

Kamerun će takmičenje započeti u grupi F, gde će za rivale imati Obalu Slonovače, Gabon i Mozambik.

