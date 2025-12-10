Slušaj vest

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević govorio je pred meč sa Šturmom na konferenciji za medije, a novinarima se obratio i defanzivac beogradskog kluba Miloš Veljković.

"Mislim da je vrlo bitna utakmica, kao što je i svaka kad igraš za Zvezdu. Sutra nas čeka teška utakmica, intenzivna, sa puno duela i treba da budemo spremni na intenzitet i onda će naš kvalitet doći do izražaja", rekao je Veljković.

Zvezda na poslednje dve utakmice nije primila gol, što raduje Veljkovića.

"Mislim da je bitno kao ekipa da delujemo. To smo u poslednje dve utakmice u Evropi uspeli. To moramo sutra da pokažemo, treba da bude cilj da ne primimo gol. Da pomognemo ekipi što više".

1/5 Vidi galeriju Miloš Veljković u Staroj Pazovi Foto: Fss

Šta očekuje Veljković od sutrašnjeg protivnika?

"Pravili smo analizu, uradili smo sve, znamo kako da igramo. Neću da kažem kako naravno. Ali, znajući zbog mog iskustva u Bremenu, austrijske ekipe igraju sa dosta presinga. Moramo biti spremni na taj intenizitet, da budemo agresivni u duelima, da budemo kao tim kompaktni i onda će sve ostalo doći".

Sa raznim igračima je Veljković igrao u poslednjoj liniji, nije lako često menjati partnere u odbrani.

"Mislim da svaki štoper ima svoje kvalitete i možda bi bilo lakše da igraš svaku utakmicu sa jednim, jedan tandem. Istina je da na svaka tri-četiri dana meč, moramo da rotiramo puno. Za mene je ovo novo iskustvo. U Verderu sam igrao jednom nedeljno. Ne treba da bude alibi to, ali je činjenica. Mora da se rotira i to je to".