Fudbalski klub Roma zainteresovan je za dovođenje igrača Mančester junajteda Džošue Zirkzea u januarskom prelaznom roku, preneli su danas britanski mediji.

Fudbaleri Mančester junajteda protiv Liona

Italijanski klub bi doveo holandskog fudbalera na pozajmicu, uz pravo da ga otkupi ako se ispune određeni uslovi, preneo je Skaj.

Junajted je obavešten o interesovanju za 24-godišnjeg fudbalera, ali ne traži aktivno kupca za njega, nakon što je Zirkze dobro odigrao u poslednjih nekoliko utakmica.

Trener Junajteda Ruben Amorim nema mnogo opcija u napadu, posle nedavne povrede Benjamina Šeška, iako se posle povrede na teren vratio Mateus Kunja.

Takođe, očekuje se da će ekipu napustiti Brajan Mbeumo i Amad Dijalo, kako bi nastupili za svoje reprezentacije Kameruna i Obale Slonovače na Kupu afričkih nacija, od 21. decembra do 18. januara.

Zirkze je ove sezone bio starter u samo tri utakmice u Premijer ligi, a u prvih 11 je bio tri puta u poslednje četiri utakmice. Odigrao je ukupno 345 minuta i postigao jedan gol.