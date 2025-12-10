Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Graca - Aleksandar Radonić

Marko Arnautović odradio je trening na stadionu Šturma iz Graca u odličnom raspoloženju.

Po svemu što smo videli na poslednjoj proveri pred utakmicu protiv Šturma, u četvrtak od 18.45 sati u Ligi Evrope, deluje da će napadač Crvene zvezde biti spreman za meč. Koliko će moći da igra, da li će početi utakmicu odlučiće trener Vladan Milojević i lekarski tim crveno-belih. Povreda butnog mišića je sanirana, na prvi pogled izgleda da ne pravi problem Marku Arnautoviću...

Marko Arnautović trenira pred Šturm Izvor: Kurir

Pored Marka Arnautovića trening je odradio i Bruno Duarte, koji je imao povredu levog skočnog zgloba. Deluje da će i on biti spreman. Isto se može reći za Vasilija Kostova koji zbog temperature nije trenirao redovno poslednjih nekoliko dana.

Nije imalo mnogo toga da se vidi na treningu fudbalera Crvene zvezde koji je trajao 15 minuta za srpske i austrijske novinare. Lagano istezanje, onda rastrčavanje i rad sa loptom, uz vidljivo dobru i pozitivnu atmosferu na terenu.

Trening Zvezde pred Šturm Izvor: Kurir

Crvena zvezda je na 22. mestu na tabeli Lige Evrope sa sedam bodova, dok Šturm ima četiri boda i zauzima 28. poziciju.

