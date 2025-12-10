Slušaj vest

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević govorio je pred meč sa Šturmom na konferenciji za medije, a novinarima se obratio i defanzivac beogradskog kluba Miloš Veljković.

Pogledajte foto galeriju sa današnje konfencije za medije:

Konferencija za medije pred utakmicu sa Šturmom Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT