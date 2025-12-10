Zvezda je u revanš meču plej-ofa za elitno takmičenje poražena od Žiline u Slovačkoj rezultatom 2:0.
LIGA ŠAMPIONA
ZVEZDA NA PENALE ELIMINISANA IZ LIGE ŠAMPIONA: Crveno-beli prosuli dva gola prednosti u Slovačkoj!
Mladi fudbaleri Crvene zvezde elimiminisani su iz Lige šampiona.
OMLADINCI ZVEZDE PRETRPELI JOŠ JEDAN PORAZ U LŠ! Lajpcig slavio na "krovu" - šanse za prolaz dalje više NE POSTOJE!
Zvezda je u revanš meču šesnaestina finala Lige šampiona poražena od Žiline u Slovačkoj rezultatom 2:0.
Oba gola za domaći tim postigao je Baleha u 33. i 69 minutu.
Pošto su crveno-beli u prvom meču slavili rezultatom 3:1 pristupilo se izvođenju jedanaesteraca, gde se bolje snašao domaćin i prošao dalje.
Crveno-beli su imali prednost u penal seriji, posle promašaja Stanika u trećoj. Međutim, Mišić mu se revanširao u sledećoj rundi, da bi Ivković u osmoj bio neprecizan za konačan trijumf Žiline.
Šesnaestina finala omladinske Lige šampiona igra se u februaru.
