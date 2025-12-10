Slušaj vest

Mladi fudbaleri Crvene zvezde elimiminisani su iz Lige šampiona.

OMLADINCI ZVEZDE PRETRPELI JOŠ JEDAN PORAZ U LŠ! Lajpcig slavio na "krovu" - šanse za prolaz dalje više NE POSTOJE! Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zvezda je u revanš meču šesnaestina finala Lige šampiona poražena od Žiline u Slovačkoj rezultatom 2:0.

Oba gola za domaći tim postigao je Baleha u 33. i 69 minutu.

Pošto su crveno-beli u prvom meču slavili rezultatom 3:1 pristupilo se izvođenju jedanaesteraca, gde se bolje snašao domaćin i prošao dalje.

Crveno-beli su imali prednost u penal seriji, posle promašaja Stanika u trećoj. Međutim, Mišić mu se revanširao u sledećoj rundi, da bi Ivković u osmoj bio neprecizan za konačan trijumf Žiline.

Šesnaestina finala omladinske Lige šampiona igra se u februaru.

