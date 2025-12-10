Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Engleske izabrala je svoje glavne provere uoči Svetskog prvenstva 2026. godine.

Selektor Tomas Tuhel imaće poslednju priliku za uigravanje tima u martu, pre nego što objavi konačan spisak putnika za turnir koji će se održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Englezi, koji su sa svih osam pobeda protutnjali kroz kvalifikacionu grupu u kojoj je bila Srbija, 27. marta će odmeriti snage sa selekcijom Urugvaja, dok će im četiri dana kasnije protivnik biti Japan.

Vicešampioni Evrope i jedni od favorita za titulu prvaka sveta će na Mundijalu nastupiti u grupi L, a rivali će im biti Hrvatska, Panama i Gana.

Englezi titulu čekaju od 1966 godine i smatraju se možda uz Španiju najvećim favoritom za Boginju.