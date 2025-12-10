Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Engleske  izabrala je svoje glavne provere uoči Svetskog prvenstva 2026. godine.

Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Selektor Tomas Tuhel imaće poslednju priliku za uigravanje tima u martu, pre nego što objavi konačan spisak putnika za turnir koji će se održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Englezi, koji su sa svih osam pobeda protutnjali kroz kvalifikacionu grupu u kojoj je bila Srbija, 27. marta će odmeriti snage sa selekcijom Urugvaja, dok će im četiri dana kasnije protivnik biti Japan.

Vicešampioni Evrope i jedni od favorita za titulu prvaka sveta će na Mundijalu nastupiti u grupi L, a rivali će im biti Hrvatska, Panama i Gana.

Englezi titulu čekaju od 1966 godine i smatraju se možda uz Španiju najvećim favoritom za Boginju.

Ne propustiteFudbalTUGA U LONDONU! PREMINUO LEGENDARNI FUDBALER ČELSIJA! Ispisao je istoriju sa Plavcima, klub se odmah oglasio saopštenjem!
stamford-bridz.jpg
FudbalUŽAS! Bivši engleski fudbaler uhapšen na aerodromu zbog pokušaja silovanja
shutterstock_2473031675.jpg
FudbalOGROMAN SKANDAL DRMA ENGLESKU! BIVŠI REPREZENTATIVAC UHAPŠEN NA AERODROMU! Sumnja se da je silovao bivšu devojku, policija ne želi da otkrije njegovo ime!
profimedia0863624470.jpg
FudbalUKUPNO SU NOMINOVANA 22 STADIONA! Novi Old Traford među kandidatima za SP za žene 2035. godine!
sdsdadadada.jpg

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir